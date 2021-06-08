В Одессе общественники промышляли разбоями на железной дороге

Шесть человек, которые входили в состав преступной группировки, уже задержали силовики сообщает 7 канал.

Нападение произошло в июле прошлого года. Злоумышленники угрожали машинистам битами, резиновыми дубинками и ножом, и отобрали дизельное топливо.

Установлено, что к преступлению причастны шестеро одесситов, входящие в одну из общественных организаций.

Оперативники Управления стратегических расследований Национальной полиции провели обыски в квартирах и автомобилях подозреваемых. У них изъяли мобильные телефоны, нож и пистолет.

Одному из задержанных уже сообщили о подозрении, остальным – планируют в ближайшее время.

Не так давно мы сообщали, спецназ задержал известного активиста, лидера одесского "Автомайдан" Евгения Резвушкина.

Его подозревают в вымогательстве в крупных размерах и «крышевании» бизнеса.

Резвушкина задержали в Беляевском районе, когда он вымогал ежемесячную плату «за крышу» в размере 80 тысяч гривен.

За невыполнение своего требования он угрожал 39-летней бизнесменше физической расправой и уничтожением имущества, которое ей принадлежит. Женщина сразу обратилась в полицию.

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