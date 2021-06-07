В Одессе на поселке Котовского молодой парень сорвался с высотки и при падении остался жив

ЧП произошло в понедельник, 7 июня на проспекте Добровольского, 83. Об этом сообщают очевидцы в Telegram-канале «Х. Одесса», передает Politeka.net.

По предарительной информации, 23-летний парень упал примерно с восьмого этажа многоэтажного дома.

«Услышала стук сильный, второй парень убежал, решила подойти, а он лежит. Пришёл работодатель, у него спросили: с какого этажа упал?, он сказал с 3 , но на видео видно, что на третьем ничего и не планировали делать, упал парень с 8 этажа и остался жив, это чудо», - рассказали очевидцы.

На месте работала скорая. О состоянии пострадавшего не сообщается, его забрали в больницу.

До этого мы сообщали, в Одессе на поселке Котовского погиб мужчина, выпав из окна многоэтажки.

Бездыханное тело обнаружили на улице Крымской, 70, возле первого подъезда.

Трагический инцидент случился днем на выходных.

По словам очевидцев, мужчина выпал из окна высотки. Полученные им при падении травмы оказались не совместимые с жизнью.

Пока не известно, выпрыгнул он намеренно или же это случайность. Обстоятельства предстоит выяснить правоохранителям.

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