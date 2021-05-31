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Так, стало известно, что еще один военный пустил пулю себе в голову.
Новый трагический случай произошел 30 мая около 17:20 на территории в/ч А1942 в поселке Радостное Одесской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Х.Одесса», передает Politeka.net
В публикации отмечается, что матрос срочной службы Ярослав Ганюченко, во время смены нарядов застрелился выстрелом в голову из автомата в оружейной комнате. Ему был 21 год.
Парень был призван из Умани в 2020 году, служил на должности водителя – электрика. По службе характеризовался позитивно, конфликтов не имел. Ганюченко недавно вернулся из отпуска. Настроение накануне гибели у него было хорошее.
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Нужно сказать, что в Одесской области участились случаи самоубийств среди военных. Только этот случай стал третьим за неделю в регионе.
До этого мы писали, что в Одессе нашли застреленным офицера-пограничника.
Его тело обнаружили рано утром 24 мая по адресу Инглези, 9/2.
Как выяснилось, погибший — 40-летний майор материально-тылового обеспечения Одесской авиационной эскадрильи. Он застрелился из табельного оружия в служебном кабинете.
Пресс-служба Госпогранслужбы подтвердила информацию о трагедии, не сообщив больше никаких подробностей.
Также сообщалось, рано утром 28 мая в Тарутино пограничник застрелился на рабочем месте.
Предварительная версия смерти — самоубийство.
Что сподвигло военного решится на такой отчаяный шаг, не ясно.
Напомним, что старшеклассник избил мальчика возле школы: "зрители" не вмешивались, снимав на видео
А еще Politeka писала, что водителя мэра нашли в петле, оставил прощальную записку: "Так будет лучше"
Также Politeka сообщала, что стрельбу открыли во дворе школы под Одессой: очевидцы распространили видео