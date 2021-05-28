В школьном дворе в городе Черноморске Одесской области звучали выстрелы из оружия

Инцидент произошел еще на прошлой неделе, однако видео разлетелось по соцсетям только сейчас, передает Politeka.net. (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Как сообщили свидетели происходящего, стрельбу открыли сотрудники муниципальной «Варты» на территории школы №1.

На кадрах видно, как муниципалы, окружив мужчину с трех сторон, пытались его поймать мужчину, а затем произошел выстрел. Человек пытался побежать к двери и вооруженный ружьем "часовой" выстрелил в него. Судя по всему, ранил. После этого все бойцы подбежали к раненому, а один еще ударил того ногой.

Между тем руководитель «Варты» рассказал свою версию случившегося, пишет местный сайт.

По его словам, муниципалам поступило сообщение о закладчике в школьном дворе. Причем неизвестный оказался вооружен и начал бросаться на сотрудников с ножом и попытался сбежать. Директор КУ добавил, что выстрел был произведен в воздух, а парень сам споткнулся и упал. После чего был задержан и передан полиции.

Отмечается етей в этот момент во дворе не было.

По данным «Муниципальной варты» задержанный оказался ранее судимым за убийство жителем Черноморска.

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