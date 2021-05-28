Еще один одесский пограничник пустил пулю себе в голову
Новая трагедия случилась рано утром 28 мая в Тарутино.
Как сообщает местное издание
Предварительная версия смерти — самоубийство.
Что сподвигло военного решится на такой отчаяный шаг, не сообщается.
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На данный момент на месте работает спецкомиссия и правоохранители. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
В комментариях пользователи сети стоят предположения.
"В синий кит что-ли играют?",
"Явно не от жизни хорошей",
"Много увидел лишнего", - пишут в сети.
До этого мы сообщали, в Одессе нашли застреленным офицера-пограничника.
Его тело обнаружили рано утром 24 мая по адресу Инглези, 9/2.
Как выяснилось, погибший — 40-летний майор материально-тылового обеспечения Одесской авиационной эскадрильи. Он застрелился из табельного оружия в служебном кабинете.
Пресс-служба Госпогранслужбы подтвердила информацию о трагедии, не сообщив больше никаких подробностей.
Также мы писали, в Измаиле Одесской области не прекращаются поиски подростка, который пошел купаться в реку и пропал.
17-летний парень пошел купаться на набережной возле музея «Диарама» на реке Дунай еще 26 мая и до сих пор не вернулся. Поиски его продолжаются третьи сутки.
Напомним, что старшеклассник избил мальчика возле школы: "зрители" не вмешивались, снимав на видео
А еще Politeka писала, что водителя мэра нашли в петле, оставил прощальную записку: "Так будет лучше"
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