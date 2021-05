В Одессе скоропостижно скончался внук Олега Филимонова

Мальчику было всего 15 лет.

О большом горе в семье сообщил сам артист и депутат горсовета Олег Филимонов у себя в Фейсбук, передает Politeka.net.

Известно, что в воскреснье 30 мая подросток играл в баскетбол с друзьями на спортплощадке возле школы.

Во время перерыва внуку Филимонова Эвану Григору стало плохо, он упал и умер. Прибывшие медики 45 минут реанимировали подростка, однако это не принесло никакого результата.

По предварительной версии у него случилась остановка сердца.

"Упал и умер. Скорая пыталась его реанимировать в течение 45 минут, но не получилось. Ему бы в августе исполнилось 16 лет. Вот такое горе", - сообщил подробности артист.

Мать мальчика также прокомментировал внезапную смерть сына в соцсетях.

"Я люблю тебя to the moon and back", - написала она.

Одесситы в соцсетях не могут поверить в случившееся, они выражают соболезнование семье Филимонова.

"Не могу поверить и принять... Мои соболезнования... сил вашей семье!",

"Это невероятно. Кариночка, Алик, Лорочка, дорогие мои, обнимаю вас крепко, держитесь",

" Я, не знаю что сказать... Плачем в голос !!! Любим мы с вами..",

"Не восполнимая утрата .Страшное горе Скорбим вместе с вами",

" Олег, какая трагедия! Слов нет. Держись!",

"Нет ничего страшнее потери ребенка. Невозможно найти слов поддержки, чтобы хоть на каплю облегчить вашу больПримите наши искренние соболезнования",

"Шок и горе. Я не представляю какие слова подобрать... Олег, я скорблю вместе с вами", - пишут в сети.

