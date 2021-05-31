В Одессе скоропостижно скончался внук Олега Филимонова
Мальчику было всего 15 лет.
О большом горе в семье сообщил сам артист и депутат горсовета Олег Филимонов у себя в Фейсбук, передает Politeka.net.
Известно, что в воскреснье 30 мая подросток играл в баскетбол с друзьями на спортплощадке возле школы.
67-летнего Бориса Моисеева с трудом узнали в объятиях Пугачевой: "Боже, вот что значит инсульт"
Экс-«холостяк» Заливако с заклеенным лбом показал свои веселые будни с Богдан: «Рога уже отпали?»
Аномальная жара и бури нагрянут в Украину, прогноз на лето: "Июнь будет..."
Самая красивая женщина мира Хадид в купальнике без верха блеснула формами: "Вне конкуренции"
Большое горе на Одесчине, утонули дети: кадры и подробности трагедии
Во время перерыва внуку Филимонова Эвану Григору стало плохо, он упал и умер. Прибывшие медики 45 минут реанимировали подростка, однако это не принесло никакого результата.
По предварительной версии у него случилась остановка сердца.
"Упал и умер. Скорая пыталась его реанимировать в течение 45 минут, но не получилось. Ему бы в августе исполнилось 16 лет. Вот такое горе", - сообщил подробности артист.
Мать мальчика также прокомментировал внезапную смерть сына в соцсетях.
"Я люблю тебя to the moon and back", - написала она.
Одесситы в соцсетях не могут поверить в случившееся, они выражают соболезнование семье Филимонова.
"Не могу поверить и принять... Мои соболезнования... сил вашей семье!",
"Это невероятно. Кариночка, Алик, Лорочка, дорогие мои, обнимаю вас крепко, держитесь",
" Я, не знаю что сказать... Плачем в голос !!! Любим мы с вами..",
"Не восполнимая утрата .Страшное горе Скорбим вместе с вами",
" Олег, какая трагедия! Слов нет. Держись!",
"Нет ничего страшнее потери ребенка. Невозможно найти слов поддержки, чтобы хоть на каплю облегчить вашу больПримите наши искренние соболезнования",
"Шок и горе. Я не представляю какие слова подобрать... Олег, я скорблю вместе с вами", - пишут в сети.
Напомним, что лето начнется с дождей: синоптики огорошили одесситов прогнозом на три месяца
А еще Politeka писала, что стихия разбушуется в Одессе: синоптики предупредили, что принесет черноморский циклон
Также Politeka сообщала, что пожар разгорелся в студенческом общежитии Одессы, кадры ЧП