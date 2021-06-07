На трассе Киев-Одесса бензовоз столкнулся с маршруткой
Масштабная авария произошла утром в понедельник 7 июня на 35 км автодороги. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции и публикует кадры с места происшествия, передает Politeka.net
Отмечается, что возле поворота на село Калиновка грузовик MAN столкнулся с маршрутным микроавтобусом Mercedes Sprinter.
Судя по кадрам, удар был очень сильным, оба транспортных средства получили серьезные внешние повреждения.
Дочь Пугачевой Орбакайте в вечернем платье поразила видом публике: "Змею на груди пригрела"
Подопечная Потапа Андраде раскрыла свою зарплату и резко "отвергла" Олега Винника: "Он классный, но..."
Землетрясение произошло в Украине, спасатели сообщают первые подробности: "Был зафиксирован..."
Полякова с белоснежной яхты похвасталась своими хоромами на берегу озера: "Особняк, бассейн, конюшня..."
12-летний ребенок погиб во время школьной экскурсии: подробности трагедии на Львовщине
В полиции говорят, что информация о пострадавших в результате аварии и кто стал виновником столкновения выясняется.
На данном участке движение временно ограничено в направлении Киева. На месте работают медики, спасатели и полицейские.
Подробности будут позже.
Ранее мы сообщали, в Одессу переместился новый циклон с северо-запада.
Это означает, что город почти всю неделю будет в зоне дождей, местами с грозами, однако осадки стоит ждать после обеда. Также температура на градусниках уверенно поползет вверх.
В понедельник, 7 июня, в Одессе прогнозируется пасмурная погода с кратковременным дождем.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура днем 23-25°С. Температура морской воды – 15-16°С.По Одесской области переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха поднимется до +26 С.
Напомним, что ЧП с детьми произошло в летнем лагере под Одессой: началась срочная госпитализация
Как сообщала Politeka, непогода напакостила в Одессе, сорвав детям праздник: что известно
Также Politeka писала, что Одессу снова зальет дождями с потеплением до +26: какой будет погода на неделе