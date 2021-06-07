На месте работают медики, спасатели и полицейские

На трассе Киев-Одесса бензовоз столкнулся с маршруткой

Масштабная авария произошла утром в понедельник 7 июня на 35 км автодороги. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции и публикует кадры с места происшествия, передает Politeka.net

Отмечается, что возле поворота на село Калиновка грузовик MAN столкнулся с маршрутным микроавтобусом Mercedes Sprinter.

Судя по кадрам, удар был очень сильным, оба транспортных средства получили серьезные внешние повреждения.

В полиции говорят, что информация о пострадавших в результате аварии и кто стал виновником столкновения выясняется.

На данном участке движение временно ограничено в направлении Киева. На месте работают медики, спасатели и полицейские.

Подробности будут позже.

Ранее мы сообщали, в Одессу переместился новый циклон с северо-запада.

Это означает, что город почти всю неделю будет в зоне дождей, местами с грозами, однако осадки стоит ждать после обеда. Также температура на градусниках уверенно поползет вверх.

В понедельник, 7 июня, в Одессе прогнозируется пасмурная погода с кратковременным дождем.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура днем 23-25°С. Температура морской воды – 15-16°С.По Одесской области переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха поднимется до +26 С.

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