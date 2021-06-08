Одесситка получила в банкомате купюру в 500 гривен, на которой было написано «сувенир», в Приватбанке уже отреагировали на инцидент

В Одессе ПриватБанк оказался в центре скандала. Так, одесситка Мария Тишина решила снять деньги со своей карты в банкомате, но получила фальшивку, устройство выдало ей сувенирные 500 гривен, пишет Думская.

Инцидент произошел в терминале на Нежинской, 54. Девушка положила деньги в кошелек, а уже по приходу домой обнаружила ненастоящую купюру.

На горячей линии банка ей предложили написать заявление на возврат, однако предупредили, что ситуация нестандартная и доказать, что эта купюра действительно из банкомата, будет сложно.

Одесситка удивляется, как такая банкнота могла попасть в банкомат - мало того, что она сделана из другой бумаги, так деньги еще и отличаются по размеру.

На ситуацию отреагировали представители «ПриватБанка».

Они говорит, что сувенирные, фальшивые, изношенные или поврежденные купюры не могут попасть в банкоматы или терминалы самообслуживания банка.