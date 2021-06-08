Одесситка получила в банкомате купюру в 500 гривен, на которой было написано «сувенир», в Приватбанке уже отреагировали на инцидент
В Одессе ПриватБанк оказался в центре скандала. Так, одесситка Мария Тишина решила снять деньги со своей карты в банкомате, но получила фальшивку, устройство выдало ей сувенирные 500 гривен, пишет
Инцидент произошел в терминале на Нежинской, 54. Девушка положила деньги в кошелек, а уже по приходу домой обнаружила ненастоящую купюру.
На горячей линии банка ей предложили написать заявление на возврат, однако предупредили, что ситуация нестандартная и доказать, что эта купюра действительно из банкомата, будет сложно.
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Одесситка удивляется, как такая банкнота могла попасть в банкомат - мало того, что она сделана из другой бумаги, так деньги еще и отличаются по размеру.
На ситуацию отреагировали представители «ПриватБанка».
Они говорит, что сувенирные, фальшивые, изношенные или поврежденные купюры не могут попасть в банкоматы или терминалы самообслуживания банка.
Как пояснила представитель банка, это абсолютно технически невозможно. Вся наличность, прежде чем попасть в банкомат, проходит несколько степеней проверки в кассах пересчета банка. Повторную проверку наличные проходит перед попаданием в специальные кассеты, которыми комплектуются банкоматы. Сортировочные машины определяют подлинность купюр, изношенность или поврежденность, банкноты, выведенные из оборота с дефектами производителя. Все деньги перечисляются кассирами кассы пересчета, упорядочиваются и закладываются в кассеты, которые пломбируются. Затем специалисты вставляют эти кассеты в банкоматы. Итак, в банке предполагают, что девушка что-то напутала. Несмотря на это, в банке обещают провести проверку инцидента.
Следовательно, в банке предполагают, что девушка что-то напутала.
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