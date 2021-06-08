Росіяни заради відпочинку в Одесі вирішили переступити закон

Так, двоє чоловіків 38 і 40 років незаконно перепливли прикордонну річку Ворсклу, проте недалеко від кордону їх затримав прикордонний патруль. Про це повідомили в прес-центрі ДСП, передає Politeka.net. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Відзначається, що в іноземців з собою було водійське посвідчення і рюкзак з особистими речами. Росіяни розповіли правоохоронцям, що мали намір дістатися до Одеси, щоб відпочити на Чорному морі. Обрали незаконний шлях у зв'язку з дією карантину.

Також Прикордонники з'ясували, що одному з них у 2019 році забороняли в'їзд в Україну на 3 роки за порушення українського законодавства. Тоді росіянин в аеропорту "Жуляни" влаштував дебош, вигукував образи щодо держави і співробітників Держприкордонслужби України, вчинив провокаційні дії щодо спроби подальшого нападу на прикордонний наряд.

Зараз росіяни затримані для з'ясування всіх обставин правопорушення. За незаконний перетин державного кордону України їм загрожує адміністративна відповідальність. Їх подальшу долю вирішить суд. Крім цього, обом громадян РФ буде заборонений в'їзд в Україну терміном на 10 і 5 років.

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