Россияне ради отдыха в Одессе решили преступить закон

Так, двое мужчин 38 и 40 лет незаконно переплыли пограничную реку Ворсклу, однако недалеко от границы их задержал пограничный патруль. Об этом сообщили в пресс-центре ГСПУ, передает Politeka.net. (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Отмечается, что у иностранцев с собой было водительское удостоверение и рюкзак с личными вещами. Россияне рассказали правоохранителям, что намеревались добраться в Одессу, чтобы отдохнуть на Черном море. Выбрали незаконный путь в связи с действием карантина.

Также пограничники выяснили, что одному из них в 2019 году запрещали въезд в Украину на 3 года за нарушение украинского законодательства. Тогда россиянин в аэропорту "Жуляны" устроил дебош, выкрикивал оскорбления в отношении государства и сотрудников Госпогранслужбы Украины, совершил провокационные действия в отношении попытки дальнейшего нападения на пограничный наряд.

Сейчас россияне задержаны для выяснения всех обстоятельств правонарушения. За незаконное пересечение государственной границы Украины им грозит административная ответственность. Их дальнейшую судьбу решит суд. Кроме этого, обоим граждан РФ будет запрещен въезд в Украину сроком на 10 и 5 лет.

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