В Одеській області, як і у всій Україні вирішили послабити карантин
Відповідне розпорядження Кабінет міністрів прийняв 2 червня, однак оприлюднили його тільки вчора, передає Politeka.net.
Що тепер можна:
- заклади харчування можуть працювати цілодобово. Пункт про заборону після півночі прибрали, Столики повинні розміщуватися в 1,5 метрах один від одного,
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- поновлюється робота нічних клубів, дискотек
- можуть працювати Готелі, Хостели, Кемпінги,
- масові заходи можна проводити при заповнюваності не більше ⅔ місць. Мова про стадіони, концерти, кінотеатри,
- обмеження на кількість учасників масового заходу скасовується, якщо у людей негативні тести на коронавірус, зроблені за останні 72 години, або є підтвердження про проходження повного курсу вакцинації,
- іноземці при в'їзді в Україну можуть пред'явити ПЛР-тест, тест на антиген до коронавірусу або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від коронавірусу.
Варто зазначити, що зміни стосуються жовтої зони карантину. У помаранчевій і червоній можуть встановлювати додаткові обмеження.
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