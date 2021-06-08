В Одесской области, как и во всей Украине решили ослабить карантин
Соответствующее распоряжение Кабинет министров принял 2 июня, однако обнародовали его только вчера, передает Politeka.net.
Что теперь можно:
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— заведения питания могут работать круглосуточно. Пункт о запрете после полуночи убрали, Столики должны размещаться в 1,5 метрах друг от друга,
— возобновляется работа ночных клубов, дискотек
— могут работать гостиницы, хостелы, кемпинги,
— массовые мероприятия можно проводить при заполняемости не более ⅔ мест. Речь о стадионах, концертах, кинотеатрах,
—ограничение на количество участников массового мероприятия отменяется, если у людей отрицательные тесты на коронавирус, сделанные за последние 72 часа, или есть подтверждение о прохождении полного курса вакцинации,
— иностранцы при въезде в Украину могут предъявить ПЦР-тест, тест на антиген к коронавирусу или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от коронавируса.
Стоит отметить, что изменения касаются желтой зоны карантина. В оранжевой и красной могут устанавливать дополнительные ограничения.
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