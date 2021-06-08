У вівторок, 8 червня, циклон принесе нову порцію опадів в Одесу

Як повідомили в Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів, небо над Одесою буде ясним до обіду, а в другій половині дня погода зміниться – піде проливний дощ з грозою, передає Politeka.net.

Температура повітря очікується досить високою. Вдень стовпчики термометра покажуть максимально + 25 + 26 градусів.

Вітер обіцяють північно-західний, до 4 метрів в секунду.

У прес-службі Укргідрметцентру попередили, що через грозу в Одеській області синоптики оголосили штормове попередження – і рівень небезпеки (жовтий).

Нагадаємо, в Одесу перемістився новий циклон з північного заходу.

Це означає, що місто майже весь тиждень буде в зоні дощів, місцями з грозами, проте опади варто чекати після обіду. Також температура на градусниках впевнено поповзе вгору.

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