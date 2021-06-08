Во вторник, 8 июня, циклон принесет новую порцию осадков в Одессу
Как сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, небо над Одессой будет ясным до обеда, а во второй половине дня погода поменяется – пойдет проливной дождь с грозой, передает Politeka.net.
Температура воздуха ожидается достаточно высокой. Днем столбики термометра покажут максимально +25+26 градусов.
Ветер обещают северо-западный, до 4 метров в секунду.
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В пресс-службе Укргидрметцентра предупредили, что из-за грозы в Одесской области синоптики объявили штормовое предупреждение – І уровень опасности (желтый).
Напомним, в Одессу переместился новый циклон с северо-запада.
Это означает, что город почти всю неделю будет в зоне дождей, местами с грозами, однако осадки стоит ждать после обеда. Также температура на градусниках уверенно поползет вверх.
Ранее мы сообщали, возле дома возле дома №32 на Большой Арнаутской рухнула белая акация и повредила фасад здания, который является памятником архитектуры.
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