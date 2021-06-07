В Одесі Дельфін схопив дитину

Неприємний інцидент трапився в Одеському дельфінарії "Немо" на вихідних, повідомляє видання Обозреватель (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Після вистави глядачі спустилися до води, щоб сфотографуватися з дельфінами і помацати їх.

На наданих кадрах можна побачити, як хлопчик запустив руку в басейн, щоб доторкнутися до дельфіна, але той несподівано проявив агресію і вкусив дитину. Можливо, дельфін подумав, що йому простягають рибку.

Мама хлопчика обурена до межі.

"Всі поруч стояли, Дельфіни до кожного підпливали стрибали, пищали, але мого схопили за руку. Хоча інші прям обличчя підставляли, чіпали. Таблички висять тільки про те, щоб у воду нічого не кидали, про руки нічого. З ними плавають, фотографуються в кінці. Тому це не нормально, в будь-якому випадку.."- каже жінка.

Більш того, керівництво дельфінарію, заявило, що вони винні самі, так як, не додивилися.

У підсумку мама розповіла, що її дитину відвезли в лікарню, де йому наклали шви.

Користувачі в мережі почали коментувати подію в дельфінарії. Більшість людей впевнені, що морській тварині набридло постійні примуси нескінченно розважати відвідувачів і воно проявило агресію.

"Заборонити вже пора ці дельфінарії",

"Дельфін-хижак, що від Нього хотіли?",

"Не фіг пхати руки, у дельфіна є почуття, його може це все задовбати",

"не потрібно руки пхати, куди не слід",

"Мстить за його ув'язнення",

"Правильно зробив, що схопив, він що іграшка?",- пишуть в мережі.

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