В Одессе дельфин схватил ребенка

Неприятный инцидент случился в одесском дельфинарии «Немо» на выходных, сообщает издание Обозреватель (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

После представления зрители спустились к воде, чтобы сфотографироваться с дельфинами и потрогать их.

На предоставленных кадрах можно увидеть, как мальчик запустил руку в бассейн, чтобы прикоснуться к дельфину, но тот неожиданно проявил агрессию и укусил ребенка. Возможно, дельфин подумал, что ему протягивают рыбку.

Мама мальчика возмущена до предела.

«Все рядом стояли, дельфины к каждому подплывали прыгали, пищали, но моего схватили за руку. Хотя другие прям лицо подставляли, трогали. Таблички висят только о том, чтобы в воду нечего не бросали, про руки нечего. С ними плавают, фотографируются в конце. Поэтому это не нормально, в любом случае..» — говорит женщина.

Более того, руководство дельфинария, заявило, что они виноваты сами, так как, не досмотрели.

В итоге мама рассказала, что ее ребенка отвезли в больницу, где ему наложили швы.

Пользователи в сети принялись комментировать происшествие в дельфинарии. Большинство людей уверенны, что морскому животному надоело постоянные принуждения бесконечно развлекать посетителей и оно проявило агрессию.

"Запретить уже пора эти дельфинарии",

"Дельфин - хищник, что от него хотели?",

"Не фиг совать руки, у дельфина есть чувства, его может это всё задолбать",

"не нужно руки совать, куда не следует",

"Мстит за его заключение",

"Правильно сделал, что схватил, он что игрушка?", - пишут в сети.

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