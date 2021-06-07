В Одессе дельфин схватил ребенка
Неприятный инцидент случился в одесском дельфинарии «Немо» на выходных, сообщает издание
После представления зрители спустились к воде, чтобы сфотографироваться с дельфинами и потрогать их.
На предоставленных кадрах можно увидеть, как мальчик запустил руку в бассейн, чтобы прикоснуться к дельфину, но тот неожиданно проявил агрессию и укусил ребенка. Возможно, дельфин подумал, что ему протягивают рыбку.
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Мама мальчика возмущена до предела.
«Все рядом стояли, дельфины к каждому подплывали прыгали, пищали, но моего схватили за руку. Хотя другие прям лицо подставляли, трогали. Таблички висят только о том, чтобы в воду нечего не бросали, про руки нечего. С ними плавают, фотографируются в конце. Поэтому это не нормально, в любом случае..» — говорит женщина.
Более того, руководство дельфинария, заявило, что они виноваты сами, так как, не досмотрели.
В итоге мама рассказала, что ее ребенка отвезли в больницу, где ему наложили швы.
Пользователи в сети принялись комментировать происшествие в дельфинарии. Большинство людей уверенны, что морскому животному надоело постоянные принуждения бесконечно развлекать посетителей и оно проявило агрессию.
"Запретить уже пора эти дельфинарии",
"Дельфин - хищник, что от него хотели?",
"Не фиг совать руки, у дельфина есть чувства, его может это всё задолбать",
"не нужно руки совать, куда не следует",
"Мстит за его заключение",
"Правильно сделал, что схватил, он что игрушка?", - пишут в сети.
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