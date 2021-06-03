Погода дасть одеситам перепочинок в останній день робочого тижня

Зазначимо, що Чорноморський циклон, який повис над Одеською областю приніс похолодання і затяжні дощі. Однак у п'ятницю, 4 червня ситуація покращиться. Про це повідомили у своєму новому прогнозі синоптики з Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net

За їхніми даними, весь день в Одесі буде хмарним, проте дощі ненадовго відступлять. Без істотних опадів.

Вітер обіцяють північний, 9-14 метрів в секунду.

Температура вночі на градусниках покаже 12-14 °С, вдень 18-20 °С.

Температура морської води 14-15 °С.

По Одеській області прогнозується похмура погода, вночі місцями невеликий дощ, Вдень без істотних опадів.

Вітер північний, 9-14 метрів в секунду.

Температура вночі 10-15 °С, вдень 17-22 °С.

На автошляхах області видимість хороша.

За даними сайту sinoptik.ua, вже в неділю, 6 червня в Одесу знову повернеться дощова погода.

Раніше ми повідомляли, проливні дощі знищують урожай в Одеській області.

За словами агрономів, втрата врожаю черешні через проливні дощі становить 80%. Чи не найкраща ситуація спостерігається з такими плодовими деревами як абрикос і слива.

Агрономи кажуть, що цього року сильно відтягнувся період вегетації черешні,він змістився десь на 2-2, 5 тижні, можливо навіть три.

"Це провокує те, що дерево знаходиться в стані стресу. Воно скидає весь потенційний урожай. Плоди просто обсипаються. Крім цього, починається біологічне дозрівання, черешня набирає зайву вологу і починає розтріскуватися", - кажуть фахівці.

Нагадавши, літо почнеться з дощів: синоптики приголомшили одеситів прогнозом на три місяці.

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