Погода дасть одеситам перепочинок в останній день робочого тижня
Зазначимо, що Чорноморський циклон, який повис над Одеською областю приніс похолодання і затяжні дощі. Однак у п'ятницю, 4 червня ситуація покращиться. Про це повідомили у своєму новому прогнозі синоптики з Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net
За їхніми даними, весь день в Одесі буде хмарним, проте дощі ненадовго відступлять. Без істотних опадів.
Вітер обіцяють північний, 9-14 метрів в секунду.
Температура вночі на градусниках покаже 12-14 °С, вдень 18-20 °С.
Температура морської води 14-15 °С.
По Одеській області прогнозується похмура погода, вночі місцями невеликий дощ, Вдень без істотних опадів.
Вітер північний, 9-14 метрів в секунду.
Температура вночі 10-15 °С, вдень 17-22 °С.
На автошляхах області видимість хороша.
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За даними сайту sinoptik.ua, вже в неділю, 6 червня в Одесу знову повернеться дощова погода.
Раніше ми повідомляли, проливні дощі знищують урожай в Одеській області.
За словами агрономів, втрата врожаю черешні через проливні дощі становить 80%. Чи не найкраща ситуація спостерігається з такими плодовими деревами як абрикос і слива.
Агрономи кажуть, що цього року сильно відтягнувся період вегетації черешні,він змістився десь на 2-2, 5 тижні, можливо навіть три.
"Це провокує те, що дерево знаходиться в стані стресу. Воно скидає весь потенційний урожай. Плоди просто обсипаються. Крім цього, починається біологічне дозрівання, черешня набирає зайву вологу і починає розтріскуватися", - кажуть фахівці.
Нагадавши, літо почнеться з дощів: синоптики приголомшили одеситів прогнозом на три місяці.
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