Погода даст одесситам передышку в последний день рабочей недели

Отметим, что черноморский циклон, который повис над Одесской областью принес похолодание и затяжные дожди. Однако в пятницу, 4 июня ситуация улучшиться. Об этом сообщили в своем новом прогнозе синоптики из Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net

По их данным, весь день в Одессе будет облачным, однако дожди ненадолго отступят. Без существенных осадков.

Ветер обещают северный, 9-14 метров в секунду.

Температура ночью на градусниках покажет 12-14 °С, днем 18-20 °С.

Температура морской воды 14-15 °С.

По Одесской области прогнозируется пасмурная погода, ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков.

Ветер северный, 9-14 метров в секунду.

Температура ночью 10-15 °С, днем 17-22 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

По данным сайта sinoptik.ua, уже в воскресенье, 6 июня в Одессу опять вернется дождливая погода.

Ранее мы сообщали, проливные дожди уничтожают урожай в Одесской области.

По словам агрономов, потеря урожая черешни из-за проливных дождей составляет 80%. Не лучшая ситуация наблюдается с такими плодовыми деревьями как абрикос и слива.

Агрономы говорят, что в этом году сильно оттянулся период вегетации черешни, он сместился где-то на 2-2,5 недели, возможно даже три.

«Это провоцирует то, что дерево находится в состоянии стресса. Оно сбрасывает весь потенциальный урожай. Плоды просто осыпаются. Помимо этого, начинается биологическое созревание, черешня набирает лишнюю влагу и начинает растрескиваться», — говорят специалисты.

Напомним, лето начнется с дождей: синоптики огорошили одесситов прогнозом на три месяца.

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