В Одесі третій день шукають безслідно зниклого високопоставленого офіцера прикордонної служби Олексія Черткова

Капітан першого рангу рано вранці ще 1 червня вийшов зі свого будинку на вулиці Грушевського, і відтоді про нього ніхто нічого не чув. До пошуків залучена військова контррозвідка СБУ. Відкрито кримінальну справу.

У той же час дружина капітана ввечері того ж дня заявила поліції, що він повернувся, але жінка його додому не пустила.

У свою чергу журналіст Юрій Бутусов повідомив, що ця інформація виявилася неправдивою. Про це свідчить перевірка з камер спостереження.

"За даними поліції, ввечері дружина зателефонувала на службу і сказала, що він з'явився, нібито повернувся додому, і нібито вона його не пустила. Однак прибулі додому прикордонники і поліцейські перевірили записи камер спостереження і встановили, що Чортків не повертався. Таким чином, інформація про виявлення Чорткова, що надійшла ввечері 1 червня, не підтвердилася", - написала у себе в Фейсбук журналіст.

Слідство в даний час відпрацьовує різні версії і шукає свідків.

"На даний момент ніхто не знає куди пропав високопоставлений офіцер Держприкордонслужби, який володіє інформацією про систему охорони державного кордону від Криму до Дунаю, в тому числі по самій річці. Слідство відпрацьовує найрізноманітніші версії, йде Перевірка способу життя, контактів, Пошук свідків, Хто бачив або має інформацію про місцезнаходження Чорткова", - зазначив він.

Нагадаємо, що в Одесі порізали пластичного хірурга: з'явилося відео бійки

А ще Politeka писала, що дружина порізаного пластичного хірурга заговорила, відео: "ми не коханці"

Також Politeka повідомляла, що застрелене тіло офіцера знайдено на робочому місці в Одесі: перші деталі трагедії