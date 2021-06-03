На дорозі в бік Одеси перекинулася вантажівка і заблокувала рух

Аварія трапилася сьогодні 3 червня на трасі Одеса-Південний неподалік від зупинки Фонтанка-3. Про це повідомили очевидці в місцеві телеграм-канали і поділилися кадрами з місця ДТП, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Як стало відомо, в результаті зіткнення вантажний автомобіль перекинувся і перекинувся на лівий бік, перегородивши тим самим проїзд на всій дорозі.

За попередньою інформацією, фура перевозила скляні банки.

Очевидці кажуть, що автомобілі перенаправляють в об'їзд через приватний сектор.

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Метеорологи повідомили, що над одеським регіоном продовжить панувати Чорноморський циклон, який приніс з собою непостійну, дощову погоду і похолодання.

Небо над Одесою буде похмурим весь день. Температура повітря коливатиметься в межах від 12 до 15 градусів вище нуля. Протягом усього дня синоптики прогнозують дощ. Вітер обіцяють північний поривчастий до 9 метрів в секунду.

Крім того, море як і раніше буде неспокійним. Хвилі досягнуть 0,9-1,1 метра у висоту.

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