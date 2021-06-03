На дороге в сторону Одессы перекинулся грузовик и заблокировал движение

Авария случилась сегодня 3 июня на трассе Одесса-Южный неподалеку от остановки Фонтанка-3. Об этом сообщили очевидцы в местные телеграм-каналы и поделились кадрами с места ДТП, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Как стало известно, в результате столкновения грузовой автомобиль перевернулся и опрокинулся на левый бок, преградив тем самым проезд на всей дороге.

По предварительной информации, фура перевозила стеклянные банки.

Очевидцы говорят, что автомобили перенаправляют в объезд через частный сектор.

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Метеорологи сообщили, что над Одесским регионом продолжит господствовать черноморский циклон, который принес с собой непостоянную, дождливую погоду и похолодание.

Небо над Одессой будет пасмурным весь день. Температура воздуха будет колебаться в пределах от 12 до 15 градусов выше нуля. На протяжение всего дня синоптики прогнозируют дождь. Ветер обещают северный порывистый до 9 метров в секунду.

Кроме того, море по-прежнему будет беспокойным. Волны достигнут 0,9-1,1 метра в высоту.

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