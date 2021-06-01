Перший місяць літа не порадує одеситів спекою
Про те, чого очікувати від погоди в червні повідомили метеорологи сайту
Так, згідно з прогнозом, перша половина місяця зустріне жителів дощовою і досить прохолодною погодою.
З 1 по 4 червня Одеса буде під владою грозового циклону.
Дощі та місцями сильні зливи очікуються в ці дні.
Наречений-мільйонер відвіз єдину внучку Софії Ротару, кадри зачаровують: "Мріяла про це"
Настя Каменських в ниточках бікіні показала свої найапетитніші місця: "Кров з молоком"
"Жінка неповторної краси": пішла з життя легендарна актриса і балерина, трагічні подробиці
Ульянова з "Холостяка" вразила появою на пост-шоу, надівши напівпрозорі шорти: "Захоплююся твоїм..."
Аномальна спека і бурі нагрянуть в Україну, прогноз на літо: "Червень буде..."
З опадами прийде і сильний вітер східного і північно-східного напрямків.
Другий і третій тижні червня також обіцяють бути дощовими, проте сонячні і похмурі дні чергуватимуться кожні два-три дні.
Істотно розпогодиться тільки з 22 числа.
Середня температура повітря складе + 22 + 25 градусів.
Максимальна буде + 25 вдень, а мінімальна +12 вночі.
Раніше ми повідомляли, більшість українськіх туристів збираються приїхати на відпочинок в Одеську область.
Про це повідомляє телеграм-канал Міністра культури Олександра Ткаченка.
Згідно з даними соцдослідження, провести відпустку на узбережжі Одеської області збираються 17,4% відпрошених.
Далі йдуть Львівська, Київська, Івано-Франківська, Закарпатська, Запорізька, Дніпропетровська, Херсонська, Черкаська та Харківська області.
При цьому найпопулярнішим морським курортному туристи назвали Затоку.
За даними соціологічного опитування, більше половини респондентів (53,1%) планують провести відпустку в Україні і тільки кожен десятий думає виїхати за кордон. Серед тих, хто планує відпустку в Україні, 44,5% прагнуть відпочивати за межами своєї області.
Нагадавши, літо почнеться з дощів: синоптики приголомшили одеситів прогнозом на три місяці.
Як повідомляла Politeka, еепогода напакостила в Одесі, зірвавши дітям свято: що відомо
Також Politeka писала, що стихія розбушується в Одесі: синоптики попередили, що принесе Чорноморський циклон