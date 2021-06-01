Перший місяць літа не порадує одеситів спекою

Про те, чого очікувати від погоди в червні повідомили метеорологи сайту gismeteo.ua

Так, згідно з прогнозом, перша половина місяця зустріне жителів дощовою і досить прохолодною погодою.

З 1 по 4 червня Одеса буде під владою грозового циклону.

Дощі та місцями сильні зливи очікуються в ці дні.

З опадами прийде і сильний вітер східного і північно-східного напрямків.

Другий і третій тижні червня також обіцяють бути дощовими, проте сонячні і похмурі дні чергуватимуться кожні два-три дні.

Істотно розпогодиться тільки з 22 числа.

Середня температура повітря складе + 22 + 25 градусів.

Максимальна буде + 25 вдень, а мінімальна +12 вночі.

Раніше ми повідомляли, більшість українськіх туристів збираються приїхати на відпочинок в Одеську область.

Про це повідомляє телеграм-канал Міністра культури Олександра Ткаченка.

Згідно з даними соцдослідження, провести відпустку на узбережжі Одеської області збираються 17,4% відпрошених.

Далі йдуть Львівська, Київська, Івано-Франківська, Закарпатська, Запорізька, Дніпропетровська, Херсонська, Черкаська та Харківська області.

При цьому найпопулярнішим морським курортному туристи назвали Затоку.

За даними соціологічного опитування, більше половини респондентів (53,1%) планують провести відпустку в Україні і тільки кожен десятий думає виїхати за кордон. Серед тих, хто планує відпустку в Україні, 44,5% прагнуть відпочивати за межами своєї області.

Нагадавши, літо почнеться з дощів: синоптики приголомшили одеситів прогнозом на три місяці.

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