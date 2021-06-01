Первый месяц лета не порадует одесситов жарой

О том, чего ожидать от погоды в июне сообщили метеорологи сайта gismeteo.ua

Так, согласно прогнозу, первая половина месяца встретит жителей дождливой и достаточно прохладной погодой.

С 1 по 4 июня Одесса будет под властью грозового циклона.

Дожди и местами сильные ливни ожидаются в эти дни.

С осадками придет и сильный ветер восточного и северо-восточного направлений.

Вторая и третья недели июня также обещают быть дождливыми, однако солнечные и пасмурные дни будут чередоваться каждые два-три дня.

Существенно распогодится только с 22 числа.

Средняя температура воздуха составит +22+25 градусов.

Максимальная будет +25 днем, а минимальная +12 ночью.

Ранее мы сообщали, большинство украинских туристов собираются приехать на отдых в Одесскую область.

Об этом сообщает телеграм-канал Министра культуры Александра Ткаченко.

Согласно данным социсследования , провести отпуск на побережье Одесской области собираются 17,4% отпрошенных.

Далее следуют Львовская, Киевская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Запорожская, Днепропетровская, Херсонская, Черкасская и Харьковская области.

При этом самым популярным морским курортном туристы назвали Затоку.

По данным cоциологического опроса, более половины респондентов (53,1%) планируют провести отпуск в Украине и только каждый десятый думает уехать за границу. Среди тех, кто планирует отпуск в Украине, 44,5% стремятся отдыхать за пределами своей области.

Напомним, лето начнется с дождей: синоптики огорошили одесситов прогнозом на три месяца.

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