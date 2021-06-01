Первый месяц лета не порадует одесситов жарой
О том, чего ожидать от погоды в июне сообщили метеорологи сайта
Так, согласно прогнозу, первая половина месяца встретит жителей дождливой и достаточно прохладной погодой.
С 1 по 4 июня Одесса будет под властью грозового циклона.
Дожди и местами сильные ливни ожидаются в эти дни.
Жених-миллионер увез единственную внучку Софии Ротару, завораживающие кадры: "Мечтала об этом"
Знаменитый актер-красавец погиб вместе с женой, первые подробности: "Мы больше не ищем живых среди жертв..."
"Женщина неподражаемой красоты": ушла из жизни легендарная актриса и балерина, трагические подробности
Ульянова из "Холостяка" поразила появлением на пост-шоу, надев полупрозрачные шорты: "Восхищаюсь твоим..."
"Холостячка" Огневич впечатлила позами в купальнике и плаще: "Очень горячо"
С осадками придет и сильный ветер восточного и северо-восточного направлений.
Вторая и третья недели июня также обещают быть дождливыми, однако солнечные и пасмурные дни будут чередоваться каждые два-три дня.
Существенно распогодится только с 22 числа.
Средняя температура воздуха составит +22+25 градусов.
Максимальная будет +25 днем, а минимальная +12 ночью.
Ранее мы сообщали, большинство украинских туристов собираются приехать на отдых в Одесскую область.
Об этом сообщает телеграм-канал Министра культуры Александра Ткаченко.
Согласно данным социсследования , провести отпуск на побережье Одесской области собираются 17,4% отпрошенных.
Далее следуют Львовская, Киевская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Запорожская, Днепропетровская, Херсонская, Черкасская и Харьковская области.
При этом самым популярным морским курортном туристы назвали Затоку.
По данным cоциологического опроса, более половины респондентов (53,1%) планируют провести отпуск в Украине и только каждый десятый думает уехать за границу. Среди тех, кто планирует отпуск в Украине, 44,5% стремятся отдыхать за пределами своей области.
Напомним, лето начнется с дождей: синоптики огорошили одесситов прогнозом на три месяца.
Как сообщала Politeka, непогода напакостила в Одессе, сорвав детям праздник: что известно
Также Politeka писала, что стихия разбушуется в Одессе: синоптики предупредили, что принесет черноморский циклон