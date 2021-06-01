Перший день літа ознаменується погіршенням погодних умов в Одесі
Синоптики прогнозують сильний дощ з грозою і шквальним вітром, а також похолодання.
Через негоду навіть вирішили скасувати деякі розважальні заходи, приурочені до Дня захисту дітей.
Як повідомили в прес-службі Одеської мерії, святкову програму для дітей, яка повинна була початися в Літньому театрі Міського саду перенесли на вихідні дні.
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У Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів повідомили, що з 1 червня Одесу накриють рясні і затяжні опади. Опади прогнозуються весь день. Крім того, в місто нагряне північний шторм, шквальні пориви якого досягнуть 14-19 метрів в секунду. Море стане неспокійним. Хвилі піднімуться до 1,3 метра у висоту.
Температура повітря вранці складе 12-14°С, ближче до обіду відмітка підніметься до 15-17°С.
У середу стихія трохи стихне, проте дрібний дощ продовжитися. У місті також буде вітряно, проте хвилі на морі заспокояться.
Денна температура складе від + 15 до +17 градусів, вночі не більше + 12.
У четвер і п'ятницю в Одесі буде як і раніше дощитиме. 3 червня знову прогнозується шквальний північний вітер з поривами 15-20 метрів в секунду. Море знову стане неспокійним. Хвилі піднімуться від 0,2 до 1 метра у висоту.
Температура повітря становитиме + 13 + 17 градусів.
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