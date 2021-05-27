Злочинна банда з Одеської області промишляла розбоями на дорогах по всій Україні

Жертвами розбійників ставали далекобійники. Під час чергового нальоту їх затримали силовики, повідомили на сайті одеської поліції, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Бандити готувалися до чергової засідки і планували пограбувати водія фури, що прямував з Одеси в Запорізьку області, який мав при собі готівку в сумі 370 000 грн.

Щоб зупинити фуру, на автозаправці бандити непомітно порізали шини на вантажівці. Згодом дочекалися вимушеної зупинки фури і перед світанком на території Херсонської області напали на водія.

Поліцейські затримали злочинну групу "на гарячому". У зловмисників вилучено ніж, газовий балончик, стяжки та балаклави.

Зловмисникам оголошено про підозру за ч.2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років з конфіскацією майна. Нападники затримані.

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