Священнослужитель з Одеської кірхи знепритомнів і його забрали до лікарні

Як пишуть місцеві ЗМІ , 21 травня настоятель лютеранської церкви Андрій Кузнєцов оголосив безстрокове голодування 9щоб переглянути відео, скролльте сторінку до кінця)

Він заявив, що буде пити тільки воду до тих пір, поки не припиняться спроби рейдерського захоплення Собору Святого Павла.

Кузнєцов стверджує, що злочинна група колишніх служителів церкви за допомогою німецького посольства і німецьких церков намагаються захопити кірху. Вони вже відсторонили його від посади і планують нові призначення.

Після 9 днів голодування пастор став втрачати свідомість і його довелося госпіталізувати в лікарню.

Зараз чоловікові вже краще.

До цього ми повідомляли, 17-річний хлопець пішов купатися на набережній біля музею "діарама" на річці Дунай і досі не повернувся.

Рятувальники та поліцейські організували піший патруль вздовж берега Дунаю та обстежили 2 км прибережної смуги. Одночасно водолази на катері "Прогрес-4«, разом із співробітниками загону Морської охорони на катері» Galia 640" обстежили 5 тис.кв. м поверхні води.

Зниклого досі не знайшли. Пошук триває.

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