Священнослужитель из одесской кирхи потерял сознание и его забрали в больницу

Как пишут местные СМИ , 21 мая настоятель лютеранской церкви Андрей Кузнецов объявил бессрочную голодовку 9чтобы просмотреть видео, скролльте страницу до конца)

Он заявил, что будет пить только воду до тех пор, пока не прекратятся попытки рейдерского захвата Собора Святого Павла.

Кузнецов утверждает, что преступная группа бывших служителей церкви при помощи немецкого посольства и немецких церквей пытаются захватить Кирху. Они уже отстранили его от должности и планируют новые назначения.

После 9 дней голодания пастор стал терять сознание и его пришлось госпитализировать в больницу.

Сейчас мужчине уже лучше.

До этого мы сообщали, 17-летний парень пошел купаться на набережной возле музея «Диарама» на реке Дунай и до сих пор не вернулся.

Спасатели и полицейские организовали пеший патруль вдоль берега Дуная и обследовали 2 км прибрежной полосы. Одновременно водолазы на катере «Прогресс-4», вместе с сотрудниками отряда морской охраны на катере «Galia 640» обследовали 5 тыс. кв. м поверхности воды.

Пропавшего до сих пор не нашли. Поиск продолжается.

Напомним, что большое горе на Одесчине, утонули дети: кадры и подробности трагедии

А еще Politeka писала, что водителя мэра нашли в петле, оставил прощальную записку: "Так будет лучше"

Также Politeka сообщала, что застреленное тело офицера найдено на рабочем месте в Одессе: первые детали трагедии