В Одесі повідомили про мінування будівлі суду

Про це передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу регіонального ГУНП.

Так, у понеділок, 24 травня, близько 15 години від аноніма надійшов виклик про закладену вибухівку в будівлі Приморського районного суду на вулиці Балківській.

Достовірність цієї інформації перевіряють слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, вибухотехніки, кінологи, а також рятувальники, яких направили за вказаною адресою.

Подробиці будуть пізніше.

До цього ми повідомляли в Одесі невідомі обстріляли суд.

Одна з куль влучила у вікно голови Приморського райсуду Сергія Кічмаренка.

Подія трапилася на минулих вихідних.

Як розповів суддя з кримінальної спеціалізації Віктор Іванов, на місце події викликали поліцію. Експерт оглянув місце події і опитав співробітників.

За фактом стрілянини відкрили провадження за частиною першою статті 377 (Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя або присяжного) Кримінального кодексу України.

Також ми писали, в Одесі чоловік надав неправдиве повідомлення про мінування автостоянки через помсту магазину, який торгує простроченою продукцією.

Інцидент стався ввечері на селищі Котовського.

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