В Одесі повідомили про мінування будівлі суду
Про це передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу регіонального ГУНП.
Так, у понеділок, 24 травня, близько 15 години від аноніма надійшов виклик про закладену вибухівку в будівлі Приморського районного суду на вулиці Балківській.
Достовірність цієї інформації перевіряють слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, вибухотехніки, кінологи, а також рятувальники, яких направили за вказаною адресою.
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Подробиці будуть пізніше.
До цього ми повідомляли в Одесі невідомі обстріляли суд.
Одна з куль влучила у вікно голови Приморського райсуду Сергія Кічмаренка.
Подія трапилася на минулих вихідних.
Як розповів суддя з кримінальної спеціалізації Віктор Іванов, на місце події викликали поліцію. Експерт оглянув місце події і опитав співробітників.
За фактом стрілянини відкрили провадження за частиною першою статті 377 (Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя або присяжного) Кримінального кодексу України.
Також ми писали, в Одесі чоловік надав неправдиве повідомлення про мінування автостоянки через помсту магазину, який торгує простроченою продукцією.
Інцидент стався ввечері на селищі Котовського.
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