В Одессе сообщили о минировании здания суда
Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу регионального ГУНП.
Так, в понедельник, 24 мая, около 15 часов от анонима поступил вызов о заложенной взрывчатке в здания Приморского районного суда на улице Балковской.
Достоверность этой информации проверяют следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, взрывотехники, кинологи, а также спасатели, которых направили по указанному адресу.
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Подробности будут позже.
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Одна из пуль попала в окно главы Приморского райсуда Сергея Кичмаренко.
Происшествие случилсь на прошлых выходных.
Как рассказал судья по уголовной специализации Виктор Иванов, на место происшествия вызвали полицию. Эксперт осмотрел место происшествия и опросил сотрудников.
По факту стрельбы открыли производство по части первой статьи 377 (Угроза или насилие в отношении судьи, народного заседателя или присяжного) Уголовного кодекса Украины.
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Инцидент произошел вечером на поселке Котовского.
Напомним, что грузовой поезд снес человека на вокзале: появилось видео трагедии
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