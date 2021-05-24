В Одессе сообщили о минировании здания суда

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу регионального ГУНП.

Так, в понедельник, 24 мая, около 15 часов от анонима поступил вызов о заложенной взрывчатке в здания Приморского районного суда на улице Балковской.

Достоверность этой информации проверяют следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, взрывотехники, кинологи, а также спасатели, которых направили по указанному адресу.

Подробности будут позже.

До этого мы сообщали в Одессе неизвестные обстреляли суд.

Одна из пуль попала в окно главы Приморского райсуда Сергея Кичмаренко.

Происшествие случилсь на прошлых выходных.

Как рассказал судья по уголовной специализации Виктор Иванов, на место происшествия вызвали полицию. Эксперт осмотрел место происшествия и опросил сотрудников.

По факту стрельбы открыли производство по части первой статьи 377 (Угроза или насилие в отношении судьи, народного заседателя или присяжного) Уголовного кодекса Украины.

Также мы писали, в Одесе мужчина предоставил ложное сообщение о минировании автостоянки из-за мести магазину, который торгует просроченной продукцией.

Инцидент произошел вечером на поселке Котовского.

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