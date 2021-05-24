Стала відома причина, по якій призупинили вакцинацію в Одесі
Так, в одеських лікарнях практично закінчилися препарати для вакцинації людей від коронавірусної інфекції. Про це в хід наради заявила директор міськздраву Олена Якименко.
За її словами, станом на 24 травня в Одесі вакциновано 17 тисяч 150 осіб, при цьому можливості для подальшої прищепної кампанії практично вичерпані.
Якименко зазначила, що на першому етапі вакцинації, вакцина Pfizer в Одесі витрачена в повному обсязі.Поставка від МОЗ очікується в кінці травня", - повідомила вона.
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На даний момент майже всі наявні в Одесі вакцини від коронавірусу-використані. На кожен мед. центр залишається не більше 30 індійський вакцин CoviShield.
"Нас попросили призупинити вакцинацію, вони хочуть подивитися на її механізм, як у нас це відбувається. Крім того, 500 вакцин «Ковішілда» зарезервовані для проведення ревакцинації, так як нових поставок немає», - розповіла вона.
Олена Якименко підкреслила, що наявної кількості вакцин для ревакцинації вистачить на тиждень, а що далі — незрозуміло.
До цього ми писали, що визначилися з датами останніх дзвінків в школах, а також стало відомо, в якому форматі їх проведуть.
Як розповіла глава департаменту освіти і науки Олену Буйневич, в семи одеських школах учні відправляться на канікули з 28 червня, в 90 шкіл - 4 червня, а решта - 8 червня.
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