Стала известна причина, по которой приостановили вакцинацию в Одессе

Так, в одесских больницах практически закончились препараты для вакцинации людей от коронавирусной инфекции. Об этом в ход совещания заявила директор горздрава Елена Якименко.

По ее словам, по состоянию на 24 мая в Одессе вакцинировано 17 тысяч 150 человек, при этом возможности для дальнейшей прививочной кампании практически исчерпаны.

Якименко отметила, что на первом этапе вакцинации, вакцина Pfizer в Одессе израсходована в полном объеме.Поставка от Минздрава ожидается в конце мая», - сообщила она.

На данный момент почти все имеющиеся в Одессе вакцины от коронавируса — использованы. На каждый мед. центр остается не более 30 индийский вакцин CoviShield.

«Нас попросили приостановить вакцинацию, они хотят посмотреть на ее механизм, как у нас это происходит. Кроме того, 500 вакцин «Ковишилда» зарезервированы для проведения ревакцинации, так как новых поставок нет», - рассказала она.

Елена Якименко подчеркнула, что имеющегося количества вакцин для ревакцинации хватит на неделю, а что дальше — непонятно.

До этого мы писали, вОдессе определились с датами последних звонков в школах, а также стало известно, в каком формате их проведут.

Как рассказала глава департамента образования и науки Елену Буйневич, в семи одесских школах ученики отправятся на каникулы с 28 июня, в 90 школ - 4 июня, а оставшиеся - 8 июня.

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