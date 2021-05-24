В Одесі невідомі оголосили війну електросамокатам і почали їх масово знищувати

Так, звалище з 16 самокатів, які здаються в оренду, виявили біля Одеської мерії на Думській площі. Їх скинули зі схилу. Відео зняли очевидці і оприлюднили в місцевих Telegram-каналах, передавати Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Подейкують, що це справа рук незадоволеного клієнта, якому за прокат нарахували 800 гривень.

Ще один самокат викинули у сміттєвий контейнер, а інший елетротранспорт вирішили «втопити» у ставку в Дюківському парку.

"Це якийсь челендж неандертальців зі знищення самокатів?",- наголошується в публікації телеграм-каналу "Підслухано Одеса".

Раніше ми повідомляли, влада Одеси готує нову заборону для місцевих жителів і гостей міста.

Зокрема, в міськраді збираються закрити Трасу здоров'я для самокатчиків і скутеристів.

За словами одеського мера Геннадія Труханова, Траса здоров'я - це місце для тих, хто підтримує здоровий спосіб життя: ходить, бігає, їздить на велосипеді. А користувачі електроскутерів і самокатів перетворюють її в «гоночну».

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