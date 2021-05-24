Водіїв попередили про тимчасове закриття ділянки міжнародної траси Київ-Одеса
Як повідомили в Службі автомобільних доріг регіону,з 6:00 25 травня до 17:00 1 червня буде закритий правий проїзд у напрямку Одеси (біля с. Чабани), передає Politeka.net.
"Рух автотранспорту буде здійснюватися по одній смузі по лівій частині (у напрямку Києва)", – наголошується в публікації.
Всіх водіїв закликали з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.
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До цього ми повідомляли, в ДТП в Одеській області загинула дитина, ще одна доставлена у важкому стані в реанімацію.
Моторошна аварія трапилася 23 травня в Березівці на перехресті вулиць Танасчишина і Володарського.
Там зіткнулися мопед, за кермом якого був 13-річний підліток і автомобіль Volkswagen Passat.
Від отриманих травм водій мопеда помер у лікарні, а його пасажир - 7-річний хлопчик перебуває у важкому стані в реанімації.
"32-річного водія іномарки перевірили на вміст алкоголю в крові-результат медогляду показав, що він був тверезий», - повідомили в поліції.
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