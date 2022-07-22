Про небезпеку попередили у
Повідомляється, що штормова погода у північно-західній частині Чорного моря створює передумови для посилення активності руху ворожих мін.
Міни можуть дрейфувати, зокрема й до берега.
Небезпека відпочинку у пляжній зоні надто висока.
І цілком імовірним є неконтрольований підрив міни.
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Одесити та інші мешканці області переконливо закликають не нехтувати правилами безпеки та не відвідувати пляжі.
Додамо, що на багатьох міських пляжах в Одесі встановили таблички, що інформують про небезпеку відпочинку.
Раніше ми писали, що на Одещині в районі Затоки сталася чергова трагедія через нехтування правилами безпеки. Чоловік вирішив поплавати в морі та вибухнув на міні. Внаслідок сильного вибуху загиблому відірвало голову.
А у курортній Грибівці Одеської області внаслідок вибуху в морі загинув чоловік.
Нагадаємо, в Одесі навколо величезного прапора України назріває скандал.
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Крім того, окупанти знову вдарили по Одесі, після вибуху спалахнула масштабна пожежа: подробиці