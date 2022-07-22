Штормова погода у Чорному морі може стати причиною викиду ворожих мін на узбережжя Одеси та області

Про небезпеку попередили у Оперативному командуванні «Південь».

Повідомляється, що штормова погода у північно-західній частині Чорного моря створює передумови для посилення активності руху ворожих мін.

Міни можуть дрейфувати, зокрема й до берега.

Небезпека відпочинку у пляжній зоні надто висока.

І цілком імовірним є неконтрольований підрив міни.

Одесити та інші мешканці області переконливо закликають не нехтувати правилами безпеки та не відвідувати пляжі.

Додамо, що на багатьох міських пляжах в Одесі встановили таблички, що інформують про небезпеку відпочинку.

Раніше ми писали, що на Одещині в районі Затоки сталася чергова трагедія через нехтування правилами безпеки. Чоловік вирішив поплавати в морі та вибухнув на міні. Внаслідок сильного вибуху загиблому відірвало голову.

А у курортній Грибівці Одеської області внаслідок вибуху в морі загинув чоловік.

Нагадаємо, в Одесі навколо величезного прапора України назріває скандал.

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