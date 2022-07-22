Штормовая погода в Черном море может стать причиной выброса вражеских мин на побережье Одессы и области

Об опасности предупредили в Оперативном командовании «Пивдень».

Сообщается, что штормовая погода в северо-западной части Черного моря создает предпосылки к усилению активности движения вражеских мин.

Мины могут дрейфовать, в том числе и к берегу.

Опасность отдыха в пляжной зоне слишком высока.

И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины.

Одесситов и других жителей области убедительно призывают не пренебрегать правилами безопасности и не посещать пляжи.

Добавим, что на многих городских пляжах в Одессе установили таблички, информирующие об опасности отдыха.

Ранее мы писали, в Одесской области в районе Затоки произошла очередная трагедия из-за пренебрежения правилами безопасности. Мужчина решил поплавать в море и взорвался на мине. В результате сильного взрыва погибшему оторвало голову.

А в курортной Грибовке Одесской области в результате взрыва в море погиб мужчина.

Напомним, в Одессе вокруг огромного флага Украины назревает скандал.

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