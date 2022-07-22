Об опасности предупредили в
Сообщается, что штормовая погода в северо-западной части Черного моря создает предпосылки к усилению активности движения вражеских мин.
Мины могут дрейфовать, в том числе и к берегу.
Опасность отдыха в пляжной зоне слишком высока.
И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины.
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Одесситов и других жителей области убедительно призывают не пренебрегать правилами безопасности и не посещать пляжи.
Добавим, что на многих городских пляжах в Одессе установили таблички, информирующие об опасности отдыха.
Ранее мы писали, в Одесской области в районе Затоки произошла очередная трагедия из-за пренебрежения правилами безопасности. Мужчина решил поплавать в море и взорвался на мине. В результате сильного взрыва погибшему оторвало голову.
А в курортной Грибовке Одесской области в результате взрыва в море погиб мужчина.
Напомним, в Одессе вокруг огромного флага Украины назревает скандал.
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Кроме того, оккупанты снова ударили по Одессе, после взрыва разгорелся масштабный пожар: подробности