Молодий чоловік хотів убити рідну матір, поки та спала, він схопив ніж і вдарив прямо в серце

Як передає Politeka.net, моторошні подробиці повідомили у прес-службі поліції на Одещині.

Інцидент стався у місті Ізмаїлі.

21-річний місцевий житель вдарив жінку ножем у серце. А потім викликав «швидку» і сказав, щоб приїжджали, бо мати погано почувається.

52-річну постраждалу госпіталізували до лікарні у непритомному стані, за її життя зараз борються лікарі.

У той же час молода людина зараз перебуває вдома.

У ході розслідування справи поліцейські встановили, що він причетний до злочину. У розмові з правоохоронцями юнак пояснив, що його докучили закиди матері щодо безробіття.

«Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури оголосили правопорушнику підозру у замаху на умисне вбивство за ч.1 ст.15 та ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України. За вчинене молодій людині загрожує позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років, – зазначили у прес-службі.

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