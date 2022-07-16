Як передає Politeka.net, моторошні подробиці
Інцидент стався у місті Ізмаїлі.
21-річний місцевий житель вдарив жінку ножем у серце. А потім викликав «швидку» і сказав, щоб приїжджали, бо мати погано почувається.
52-річну постраждалу госпіталізували до лікарні у непритомному стані, за її життя зараз борються лікарі.
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У той же час молода людина зараз перебуває вдома.
У ході розслідування справи поліцейські встановили, що він причетний до злочину. У розмові з правоохоронцями юнак пояснив, що його докучили закиди матері щодо безробіття.
«Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури оголосили правопорушнику підозру у замаху на умисне вбивство за ч.1 ст.15 та ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України. За вчинене молодій людині загрожує позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років, – зазначили у прес-службі.
Нагадаємо, в Одесі навколо величезного прапора України назріває скандал.
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