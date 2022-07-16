Молодой человек хотел убить родную мать, пока та спала, он схватил нож и ударил прямо в сердце

Как передает Politeka.net, жуткие подробности сообщили в пресс-службе полиции в Одесской области.

Инцидент произошел в городе Измаиле.

21-летний местный житель ударил женщину ножом в сердце. А потом вызвал «скорую» и сказал, чтобы приезжали, потому что мать плохо себя чувствует.

52-летнюю пострадавшую госпитализировали в больницу в бессознательном состоянии, за ее жизнь сейчас борются врачи.

В тоже время молодой человек сейчас находится дома.

В ходе расследования дела полицейские установили, что именно он причастен к преступлению. В беседе с правоохранителями юноша объяснил, что его досадили упреки матери относительно безработицы.

«Следователи полиции под процессуальным руководством Измаильской окружной прокуратуры объявили правонарушителю подозрение в покушении на умышленное убийство по ч.1 ст.15 и ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины. За совершенное молодому человеку грозит лишение свободы сроком от семи до пятнадцати лет, – отметили в пресс-службе.

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