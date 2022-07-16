Как передает Politeka.net, жуткие подробности
Инцидент произошел в городе Измаиле.
21-летний местный житель ударил женщину ножом в сердце. А потом вызвал «скорую» и сказал, чтобы приезжали, потому что мать плохо себя чувствует.
52-летнюю пострадавшую госпитализировали в больницу в бессознательном состоянии, за ее жизнь сейчас борются врачи.
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В тоже время молодой человек сейчас находится дома.
В ходе расследования дела полицейские установили, что именно он причастен к преступлению. В беседе с правоохранителями юноша объяснил, что его досадили упреки матери относительно безработицы.
«Следователи полиции под процессуальным руководством Измаильской окружной прокуратуры объявили правонарушителю подозрение в покушении на умышленное убийство по ч.1 ст.15 и ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины. За совершенное молодому человеку грозит лишение свободы сроком от семи до пятнадцати лет, – отметили в пресс-службе.
Напомним, в Одессе вокруг огромного флага Украины назревает скандал.
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