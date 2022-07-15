Подробиці трагічного інциденту повідомила прес-служба
Ще 12 липня чоловік разом із другом вирушили порибалити, а потім зникли. Того ж дня було виявлено тіло одного з них.
Сьогодні, 15 липня, близько 8-ї ранку тіло одного з зниклих рибалок виявили місцеві жителі. Воно лежало у воді за 5 метрів від берега. Загиблим виявився 35-річний мешканець Білгород-Дністровського району.
Зазначимо, пошуки рибалки тривали три дні.
Рятувальники обстежили 33 км. берегової лінії, 16 кв. км водної поверхні та 33000 км дна.
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До пошуків залучалися 2 одиниці техніки, човен «Прогрес», 9 осіб особового складу, з них 3 водолази, а також 5 місцевих мешканців на двох човнах.
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