Подробности трагического инцидента сообщила пресс-служба
Еще 12 июля мужчина вместе с другом отправились порыбачить, а после пропали. В тот же день было обнаружено тело одного из них.
Сегодня, 15 июля, около 8 утра тело одного из пропавших рыбаков обнаружили местные жители. Оно лежало в воде в 5 метрах от берега. Погибшим оказался 35-летний житель Белгород-Днестровского района.
Отметим, поиски рыбака длились три дня.
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Спасатели обследовали 33 км береговой линии, 16 кв. км водной поверхности и 33000 км дна.
К поискам привлекались 2 единицы техники, лодка «Прогресс», 9 человек личного состава, из них 3 водолаза, а также 5 местных жителей на двух лодках.
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Добавим, что после трагедии в Сергеевке британская разведка выдала важные подробности.