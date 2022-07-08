Ситуація на півдні України складна та динамічна.

Про це повідомили в зведенні Оперативного командування "Південь".

Так, 8 липня близько 10.00 з ворожого літака Су-30 з боку Чорного моря по Одещині випущено крилату ракету типу Х-31. Вона розірвалась над морем, прямуючи до узбережжя.

"Цілком імовірна зміна тактики ворога із нанесення масових осколкових уражень у місцях великих скупчень людей у прибережній зоні. Наразі без жертв", — сказано в повідомленні.

Загалом ситуація в зоні відповідальності сил оборони півдня складна, динамічна, але контролюється нашими військами. Цієї ночі нашими ракетно-артилерійськими підрозділами нанесено влучні потужні удари по двом командним пунктам ворожої армії. Результати дорозвідуються.

Водночас, противник намагається посилити артилерійський тиск на наші позиції, збільшує кількість обстрілів, але інших активних дій не веде. Окупанти продовжують атакувати тилові райони.

Також українські військові попереджають, що корабельне угруповання ворожого флоту залишається без змін – 4 надводних, 2 підводних ракетоносії і 3 вдк – продовжують тримати блокаду судноплавства та погрожувати застосуванням 40 крилатих ракет по всій території України.

Нагадаємо, окупанти завдали нового підлого удару по Одещині.

Також повідомлялося про повітряний бій на півдні України.

Крім того, Politeka.net писала, що Віталій Кім пояснив, чи потрібен окупантам Миколаїв для захоплення Одеси.