На світанку ворог атакував двома ракетами один з районів Одеської області.

Про це, як пише Politeka.net, повідомив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук.

«Вражено два сільгоспангари, знищено 35 т зерна. За попередньою інформацією обійшлося без жертв», - розповів Братчук.

Крім того вогневою атакою двох ракет суттєво пошкоджено причал острова Зміїний.

Тим часом, за словами Братчука, на південному напрямку, де діють бойові частини, що мають одеську прописку, нищать ворога та його бойову техніку.

«Зокрема на Херсонщині нашими військовими знищено ДРГ ворога. Кілька рашистів вбито, поранено, дехто зміг відійти, але на все свій час. Також дух острова Змієбаївка продовжує витати в акваторії Чорного моря. Подробиці дещо пізніше», - підкреслив Братчук.

Крім того в області продовжується контрдиверсійна операція – є нові затримання колаборантів та тих людей, що пішли на співпрацю з ворогом.

Подробиці про це Братчук також пообіцяв розповісти пізніше.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про повітряний бій на півдні України.

Також Politeka.net писала, що ворог на Дніпропетровщині знищив склад, у якому було 40 тонн зерна.

Крім того в Мережі з'явилося відео, на якому російські ракети, які були випущені по Україні, розгорталися і летіли назад.