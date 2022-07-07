Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
«Поражены два сельхозангара, уничтожено 35 т зерна. По предварительной информации обошлось без жертв», – рассказал Братчук.
Кроме того, огневой атакой двух ракет существенно поврежден причал острова Змеиный.
Между тем, по словам Братчука, на южном направлении, где действуют боевые части, имеющие одесскую прописку, уничтожают врага и его боевую технику.
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«В частности, на Херсонщине нашими военными уничтожено ДРГ врага. Несколько рашистов убиты, ранены, кое-кто смог отойти, но все свое время. Также дух острова Змеебаевка продолжает витать в акватории Черного моря. Подробности несколько позже», - подчеркнул Братчук.
Кроме того, в области продолжается контрдиверсионная операция – есть новые задержания коллаборантов и тех людей, которые пошли на сотрудничество с врагом.
Подробности об этом Братчук также пообещал рассказать позже.
Напомним, ранее сообщалось о воздушном бое на юге Украины.
Также Politeka.net писала, что враг на Днепропетровщине уничтожил склад, в котором было 40 тонн зерна.
Кроме того , в Сети появилось видео, на котором российские ракеты, выпущенные по Украине, разворачивались и летели назад.