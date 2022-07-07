Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

«Поражены два сельхозангара, уничтожено 35 т зерна. По предварительной информации обошлось без жертв», – рассказал Братчук.

Кроме того, огневой атакой двух ракет существенно поврежден причал острова Змеиный.

остров Змеиный

Между тем, по словам Братчука, на южном направлении, где действуют боевые части, имеющие одесскую прописку, уничтожают врага и его боевую технику.

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«В частности, на Херсонщине нашими военными уничтожено ДРГ врага. Несколько рашистов убиты, ранены, кое-кто смог отойти, но все свое время. Также дух острова Змеебаевка продолжает витать в акватории Черного моря. Подробности несколько позже», - подчеркнул Братчук.

Кроме того, в области продолжается контрдиверсионная операция – есть новые задержания коллаборантов и тех людей, которые пошли на сотрудничество с врагом.

Одесса, оборона

Подробности об этом Братчук также пообещал рассказать позже.

Напомним, ранее сообщалось о воздушном бое на юге Украины.

Также Politeka.net писала, что враг на Днепропетровщине уничтожил склад, в котором было 40 тонн зерна.

Кроме того , в Сети появилось видео, на котором российские ракеты, выпущенные по Украине, разворачивались и летели назад.