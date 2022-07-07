На рассвете враг атаковал двумя ракетами один из районов Одесской области.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

«Поражены два сельхозангара, уничтожено 35 т зерна. По предварительной информации обошлось без жертв», – рассказал Братчук.

Кроме того, огневой атакой двух ракет существенно поврежден причал острова Змеиный.

Между тем, по словам Братчука, на южном направлении, где действуют боевые части, имеющие одесскую прописку, уничтожают врага и его боевую технику.

«В частности, на Херсонщине нашими военными уничтожено ДРГ врага. Несколько рашистов убиты, ранены, кое-кто смог отойти, но все свое время. Также дух острова Змеебаевка продолжает витать в акватории Черного моря. Подробности несколько позже», - подчеркнул Братчук.

Кроме того, в области продолжается контрдиверсионная операция – есть новые задержания коллаборантов и тех людей, которые пошли на сотрудничество с врагом.

Подробности об этом Братчук также пообещал рассказать позже.

Напомним, ранее сообщалось о воздушном бое на юге Украины.

Также Politeka.net писала, что враг на Днепропетровщине уничтожил склад, в котором было 40 тонн зерна.

Кроме того , в Сети появилось видео, на котором российские ракеты, выпущенные по Украине, разворачивались и летели назад.