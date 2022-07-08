Ситуация на юге Украины сложная и динамичная.

Об этом сообщили в сводке Оперативного командования "Юг".

Так, 8 июля около 10.00 с вражеского самолета Су-30 со стороны Черного моря по Одесщине выпущена крылатая ракета типа Х-31. Она разорвалась над морем, направляясь к побережью.

"Вполне возможно изменение тактики врага по нанесению массовых осколочных поражений в местах больших скоплений людей в прибрежной зоне. Сейчас без жертв", — говорится в сообщении.

В общем, ситуация в зоне ответственности сил обороны юга сложная, динамичная, но контролируется нашими войсками. Этой ночью нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесены точные мощные удары по двум командным пунктам вражеской армии. Результаты доразведываются.

В то же время противник пытается усилить артиллерийское давление на наши позиции, увеличивает количество обстрелов, но других активных действий не ведет. Оккупанты продолжают атаковать тыловые районы.

Также украинские военные предупреждают, что корабельная группировка вражеского флота остается без изменений – 4 надводных, 2 подводных ракетоносителя и 3 вдк – продолжают держать блокаду судоходства и угрожать применением 40 крылатых ракет по всей территории Украины.

Напомним, оккупанты нанесли новый подлый удар по Одесчине.

Также сообщалось о воздушном бое на юге Украины.

Кроме того Politeka.net писала, что Виталий Ким объяснил, нужен ли оккупантам Николаев для захвата Одессы.