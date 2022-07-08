Об этом сообщили в сводке Оперативного командования "Юг".
Так, 8 июля около 10.00 с вражеского самолета Су-30 со стороны Черного моря по Одесщине выпущена крылатая ракета типа Х-31. Она разорвалась над морем, направляясь к побережью.
"Вполне возможно изменение тактики врага по нанесению массовых осколочных поражений в местах больших скоплений людей в прибрежной зоне. Сейчас без жертв", — говорится в сообщении.
В общем, ситуация в зоне ответственности сил обороны юга сложная, динамичная, но контролируется нашими войсками. Этой ночью нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесены точные мощные удары по двум командным пунктам вражеской армии. Результаты доразведываются.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
Не подавал признаков жизни: появились кадры с места покушения на экс-премьера Японии
Мишина отправила ответочку после скандала с "Дизель шоу": "Каким бы было у нас общество, если..."
"Невероятный скандал": актрисы "Дизель шоу" устроили разбор полетов прямо на сцене, видео
Группа "Антитела" сообщила о личном горе, не стало известного музыканта: "Мы будем очень скучать!"
В то же время противник пытается усилить артиллерийское давление на наши позиции, увеличивает количество обстрелов, но других активных действий не ведет. Оккупанты продолжают атаковать тыловые районы.
Также украинские военные предупреждают, что корабельная группировка вражеского флота остается без изменений – 4 надводных, 2 подводных ракетоносителя и 3 вдк – продолжают держать блокаду судоходства и угрожать применением 40 крылатых ракет по всей территории Украины.
Напомним, оккупанты нанесли новый подлый удар по Одесчине.
Также сообщалось о воздушном бое на юге Украины.
Кроме того Politeka.net писала, что Виталий Ким объяснил, нужен ли оккупантам Николаев для захвата Одессы.