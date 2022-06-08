Мешканець Одеси на знак протесту публічно спалив свій паспорт громадянина рф, щоб ніколи не мати нічого спільного з росіянами.

Більшість росіян, які живуть на території України, засуджують агресію РФ проти нашої країни, повідомили в Державному бюро розслідувань.

"Я не підтримую політику Росії. Категорично проти того, що почалося 24 лютого цього року та всього, що робить РФ на території України. Вторгнення не мало бути. Я вважаю, що цей паспорт громадянина Росії мені не потрібен", - прокоментував своє рішення уродженець Магадану, який переїхав в Україну 22 роки тому.

Він додав, що коли розпочалась війна, родичі, які живуть в росії, кликали його додому. Однак чоловік назвав їх "зомбованими" і відмовився повертатися до країни-агресорки.

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