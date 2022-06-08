Житель Одессы в знак протеста публично сжег свой паспорт гражданина рф, чтобы никогда не иметь ничего общего с русскими.
Большинство россиян, живущих на территории Украины, осуждают агрессию РФ против нашей страны, сообщили в Государственном бюро расследований.
"Я не поддерживаю политику россии. Категорически против того, что началось 24 февраля этого года и всего, что делает рф на территории Украины. Вторжение не должно было быть. Я считаю, что это паспорт гражданина россии мне не нужен", - прокомментировал свое решение уроженец Магадана, который переехал в Украину 22 года назад.
Он добавил, что когда началась война, родственники, которые живут в россии, звали его домой. Однако мужчина назвал их" зомбированными " и отказался возвращаться в страну-агрессор.
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