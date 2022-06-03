Поліцейські Одеси, які проводили протягом травня превентивні рейди по небезпечних через мін пляжах Одеси, перейшли від переконань до прямих затримань.

Порушника прямо в плавках доставили в райотде. Про один такий випадок розповів Telegram-канал Одеса зараз.

Раніше через можливі спроби ворога висадити морський десант пляжі замінували. Протягом місяця одеські патрульні їздили по узбережжю з гучномовцем і попереджали про небезпеку, спілкувалися з відпочиваючими і просили їх покинути небезпечну зону.

З настанням літа поліція вирішила жорсткіше карати порушників.

На відео потрапив інцидент на Чкаловському пляжі, де кілька хвилин правоохоронці намагалися виманити з моря чоловіка, але той не піддавався на вмовляння.

Правоохоронці попросили про допомогу інших відвідувачів пляжу. Вони пострибали у воду з пірсу і силою тягли порушника з води.

В результаті порушник був затриманий. На нього наділи наручники і прямо в плавках відвели в райвідділ.

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