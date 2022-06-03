Полицейские Одессы, проводившие в течение мая превентивные рейды по небезопасным из-за мин пляжам Одессы, перешли от убеждений к прямым задержаниям.
Нарушителя прямо в плавках доставили в райотде. Об одном таком случае рассказал Telegram-канал Одесса сейчас.
Ранее из-за возможных попыток врага высадить морской десант пляжи заминировали. В течение месяца одесские патрульные ездили по побережью с громкоговорителем и предупреждали об опасности, общались с отдыхающими и просили их покинуть небезопасную зону.
С наступлением лета полиция решила жестче карать нарушителей.
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На видео попал инцидент на Чкаловском пляже, где несколько минут правоохранители пытались выманить из моря мужчину, но тот не поддавался на уговоры.
Правоохранители попросили о помощи других посетителей пляжа. Они попрыгали в воду с пирса и силой тащили нарушителя из воды.
В результате нарушитель был задержан. На него надели наручники и прямо в плавках отвели в райотдел.
Напомним, Братчук обратился к предателю Стремоусову: "за тобой уже пошли украинские партизаны".
Также сообщалось, что враг стащил на остров Змеиный РСЗО, а в море прогремел взрыв.
Кроме того, Politeka.net писала, что разведка рассекретила новую хитрость россиян вокруг Одессы и блокады Черного моря.