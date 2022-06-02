Про це повідомив еколог Іван Русев.

Так, в нацпарку» Тузловські лимани " в Одеській області з початку повномасштабної війни часто зустрічаються мертві дельфіни. Нещодавно дані про постраждалих тварин опублікував і болгарський вчений Атанас Русєв (однофамілець Одеського еколога Івана Русєва).

Врятувати їх не вдалося, так як тварини не їли більше 10 днів; також у них були серйозні внутрішні пошкодження.

Аналогічні випадки були в Румунії та Туреччині. Рахунок загиблих і постраждалих тварин вже обчислюється тисячами.

Нагадаємо, раніше спікер Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що в Чорному морі знаходиться один корабель-носій крилатих ракет.

Також повідомлялося, що ворог стягнув на острів Зміїний РСЗВ, а в морі прогримів вибух.

Крім того, Politeka.net писала, що розвідка розсекретила нову хитрість росіян навколо Одеси і блокади Чорного моря.