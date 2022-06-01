Як повідомляє Politeka.net з посиланням на повідомлення ОК «Південь», одну віднесло хвилями до пологого піщаного берега Одещини, де її і знешкодили: відвезли в безпечне місце і підірвали фахівці підривної команди Військово-Морських Сил.
Іншу підірвали просто в морі, поки вона перебувала на безпечній відстані.
Також повідомляється, що корабельне угруповання ворожих сил продовжує блокаду судноплавства, активізує свої дії навколо острова Зміїний та тримає напоготові до ракетного удару 2 фрегати, які споряджені крилатими ракетами типу «Калібр».
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«Розташування ворогом на Зміїному зенітних ракетно-гарматних комплексів, реактивних систем залпового вогню, в тому числі модернізованих, та станцій радіоелектронної боротьби свідчить про намір захистити від нашого ураження рашистські кораблі та про загрозу застосування озброєння по узбережжю Одещини.
І хоча ознак підготовки десантної операції немає, не виключені спроби підходів та висадки ДРГ на берег чи в гирло Дуная, або демонстративний обстріл прибережних районів», - йдеться у повідомленні ОК.
Українців закликають дослухатись до застережень сил оборони і не наражати себе на небезпеку в зонах заборонених для відвідування.
«Зокрема ділянки узбережжя наразі особливо небезпечні», - нагадують в ОК «Південь».
Нагадаємо, що росіяни в паніці відводять свої кораблі в окупований Крим.
Також повідомлялося, що одеситів благають не виходити на пляж.
Крім того, Politeka.net писала, що розвідка розсекретила нову хитрість росіян навколо Одеси та блокади Чорного моря.