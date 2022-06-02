Мертвых, раненых и дезориентированных дельфинов находят не только в Одесской области, но и в Болгарии, Румынии и Турции.

Об этом сообщил эколог Иван Русев.

Так, в Нацпарке «Тузловские лиманы» в Одесской области с начала полномасштабной войны часто встречаются мертвые дельфины. Недавно данные о пострадавших животных опубликовал и болгарский ученый Атанас Русев (однофамилец одесского эколога Ивана Русева).

Болгарский ученый сообщил, что заметил несколько истощенных и дезориентированных дельфинов со следами ожогов от бомб или мин. Спасти их не удалось, так как животные не ели более 10 дней; также у них были серьезные внутренние повреждения.

Аналогичные случаи были в Румынии и Турции. Счет погибших и пострадавших животных уже исчисляется тысячами.

Напомним, ранее спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что в Черном море находится один корабль – носитель крылатых ракет.

Также сообщалось, что враг стянул на остров Змеиный РСЗО, а в море прогремел взрыв.

Кроме того, Politeka.net писала, что разведка рассекретила новую хитрость россиян вокруг Одессы и блокады Черного моря.